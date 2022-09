Quién es Igor Cayetano, el verdadero amor de Guillermina Valdés:"Ahora entienden mi amor por él"

En las últimas horas comenzaron a circular varias versiones sobre la vida amorosa de Guillermina Valdés a cuatro meses de separarse de Marcelo Tinelli. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir que estuviera viviendo un nuevo romance. Es que al parecer la empresaria y modelo está abocada a su marca beauty, su familia y su compañero fiel: Igor Cayetano.

Pero...¿quién es Igor Cayetano? Ni más ni menos que la mascota de la top, que ha ganado gran protagonismo entre los seguidores de Guille. De hecho, hasta ya tiene su propio perfil en Instagram donde tiene poco más de 5 mil seguidores

Igor Cayetano, el verdadero compañero de Guillermina Valdés

Desde este perfil oficial, Guillermina Valdés y su familia comparten las aventuras del can: siestas, mimos y paseos llenos de amor y alegría.

Sobre Igor Cayetano, se sabe que llegó a la vida de Valdés y su clan el 23 de agosto 2020, como bien lo retratan en el perfil del perrito. Se trata de un animalito de raza Borzoi, originaria de Rusia. El Borzoi desciende del galgo árabe, siendo parecido a un perro ovejero ruso. Anteriormente conocido como galgo ruso, fue originalmente criado para cazar lobos y liebres.

Guillermina Valdés y su amor por Igor Cayetano

En reiteradas oportunidades Guillermina Valdés manifestó estar "muy enamorada" de su mascota y ha compartido tanto fotos como videos de la intimidad familiar junto al animalito.

En las últimas horas, la fundadora de Guiv Care compartió en sus InstaStories un video en el que se puede ver como Igor Cayetano le hace "caritas" al momento de la cena para que le den algo de comer. "Cuando no te invitan a la cena", bromeó Guillermina junto al tierno video de su perro.

Luego, publicó una story en la que se ve el posteo de la cuenta oficial de la mascota en el que, con la canción de los Cazafantasmas, se lo ve al can paseando por la casa con una mantita a cuestas. "Ahora entienden mi amor por él", remató Guillermina Valdés muerta del amor por el cachorro.

Qué dijo Guillermina Valdés sobre su supuesto nuevo romance con un empresario

“Ella hoy está iniciando una nueva relación. Por ahí es muy pronto para llamarlo noviazgo, pero se están conociendo. Lo que digo es en serio, yo nunca miento. Está chequeadísimo", aseguró Sebastián Pampito Perello en Mañanísima.

"Estoy muy bien. Desmiento los rumores", afirmó la ex pareja de Marcelo Tinelli en Intrusos, dejando en claro que por ahora no tiene ninguna pareja que blanquear.

Guillermina indicó que no volvió a entablar ninguna relación después de distanciarse del conductor. "Nadie me cree, pero estoy sola desde hace 4 meses", sostuvo la modelo y empresaria.

Qué pasó entre Guillermina Valdés y Candelaria Tinelli

Semanas atrás era noticia que la hija de Marcelo Tinelli había dejado de seguir a Guillermina Valdés en Instagram. ¿Pero qué pasó? Tras la ruptura del conductor y la modelo, la joven cantante tomó la drástica decisión.



“Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro. (...) Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer”, dijo Guille al ser consultada al respecto.

Previamente, la mismísima Guillermina Valdés había aclarado que con Tinelli estaba todo más que bien, incluso porque buscan el bienestar de Lolo Tinelli, el hijo que tienen en común: “No quiero salir a aclarar porque ya dijimos ambos que fue una separación armónica y sin conflictos. (…) Nos queremos mucho con Marcelo y tenemos una hermosa relación como papás de Lorenzo”, declaró en aquel entonces.