Guillermina Valdés habló de su relación con las dos ex de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés abrió su corazón a días de cumplir 43 años y respondió las consultas de sus seguidores en Instagram sin vueltas.

"¿Te llevas bien con Paula y Sole? Se te ve una mujer muy transparente", le preguntaron sobre su relación con Paula Robles y Soledad Aquino, de la que no suele hablar. Sin vueltas, la modelo y actriz respondió: "Nos llevamos súper bien. Son mujeres hermosas".

Guillermina Valdés habló sobre su relación con Paula Robles y Soledad Aquino.

Otro seguidor fue más allá y le preguntó a Guillermina sobre el estado de salud de Soledad Aquino tras el transplante. "Ella es una luchadora y va a salir adelante. Gracias por sus oraciones y sus intenciones. Todo suma", respondió.

Guillermina Valdés agradeció las oraciones por la salud de Soledad Aquino y habló sobre el estado de salud.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli estuvieron en pareja entre 1986 y 1993, tiempo en el que tuvieron a Micaela y Candelaria. Mientras que Paula Robles y el conductor estuvieron juntos durante 12 años y fueron padres de Francisco y Juana. Hoy, Tinelli y Valdés celebran 9 años en pareja y un hijo en común: Lorenzo.

Marcelo Tinelli: "Vivo una etapa de mayor sensibilidad"

Tras el su retorno a la pantalla y los problemas de salud que afronta su ex, Soledad Aquino, Marcelo Tinelli vive el regreso con paz y con una renovada mentalidad que le dejó la pandemia.

“Perdí a muchos amigos, gente a la que no podés despedir y se te va. A mí me pasa de estar mucho más sensible de lo que estaba cuando arrancó todo esto. Me cuesta acostumbrarme a no poder encontrarnos o abrazarnos. Son cosas que me pegaron muy fuerte”,