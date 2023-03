Guillermina Valdés reaccionó tras el comentario de Cande Tinelli: "Me sorprende y entristece"

Cande Tinelli estuvo como angelita invitada en "LAM" y fue allí donde sorprendió a los televidentes al revelar que consideraba que Guillermina Valdés le hizo mal a su papá y que por ese motivo no tenía relación con ella.

Guillermina Valdés se hizo eco de los dichos de Cande y a través de su cuenta oficial de Twitter expresó: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá".

Al parecer, la actriz no comparte la percepción de la hija de Marcelo Tinelli quien aseguró que nunca tuvieron piel. "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto", cerró la expareja del conductor.

Guillermina se mostró afectada por las declaraciones de Cande y hasta el momento, Marcelo Tinelli prefirió no involucrarse en la polémica que tiene como protagonistas a su hija y a la mamá de Lorenzo.

La publicación de Guillermina Valdés.

La reacción de Dante Ortega

Quien sí reaccionó tras la repercusión de los dichos de Cande Tinelli, fue Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés. Aunque el cantante prefirió mantener lar formas y no enfrentar a la artista por respeto a Lolo exclusivamente, para evitarle un mal momento entre sus hermanos.

"No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", escribió Dante en las historias de su cuenta personal de Instagram y agregó un emoji de corazón rojo.