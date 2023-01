Guillermina Valdés se encuentra en Mar del Plata ya que volvió a cumplir su sueño de volver a la actuación, además, la actriz cada día revela cómo se encuentra en su presente laboral y sus proyectos: ‘’Lo estoy disfrutando un montón’’, expresó Guillermina sobre la obra de teatro que se encuentra realizando en la ciudad costera, ‘’39 escalones’’.

Asimismo, voy a reivindicar su soltería debido a que se encuentra más feliz que nunca estando soltera, pero reflexionó sobre sus vínculos amorosos con sus ex, Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega, quienes son padres de sus hijos. Marcelo es padre de Lorenzo ‘’Lolo’’ Tinelli, y Sebastián de Dante, Paloma Y Helena.

En una entrevista para ¡Hola! Argentina, sentenció que no volvería a tener relaciones ‘’simbióticas’’, como las que vivió con sus exparejas: "Hablo del respeto a lo individual, a lo que me representa, a lo que me hace bien... Y eso nunca lo viví y no porque haya tenido una mala relación sino porque fueron otros aprendizajes. Fueron vínculos más simbióticos porque yo también era así”.

Guillermina Valdés en una nota para El Planeta Urbano, compartió detalles sobre una etapa importante de su vida y de la que está viviendo: su soltería.

Guillermina Valdés habló de todo, sobre su presente laboral y su pasado amoroso

Un mes atrás, Guille contaba: "Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el autoconocimiento, la autopercepción’’.

Y acotó: "Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos", cerró la modelo.