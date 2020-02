Gustavo Sofovich sobre la renuncia de Virginia Gallardo: "Se fue por dinero"

Virginia Gallardo decidió irse de Polémica en el Bar y se generó un escándalo al rededor. Hoy salió a hablar Gustavo Sofovich -Productor del programa- y dejó en claro cuáles fueron los motivos de la polémica salida de la modelo.

"Me fui porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, no voy a volver. Aprovecho a agradecerle a la gente que me acompañó. Me fui desilusionada. Hubo una falta de respeto muy grande hacia mi persona. No pueden decir nada desde lo profesional”, aseguró Virginia en una entrevista con El Espectador por CNN Radio.

Luego de sus declaraciones, Mariano Iúdica comentó en el programa sus sensaciones: "Si hay algo que tenemos que saber nos encantaría saberlo. Nosotros tenemos una relación de años de amistad. Entonces como yo me fui de vacaciones y cuando llegué no estabas, nunca pensé que no ibas a estar, quiero saber qué pasó. Ella estaba caliente con el contrato".

Es por eso que hoy en LAM, habló Sofovich sobre las palabras de Virginia: "Tuvo un chat de fin de año con palabras muy lindas para nosotros. Yo sabía que renunció por un tema económico. Se va a lanzar el nuevo polémica en marzo con grandes cambios, estamos en el final de las tratativas. Luciana Salazar se va a sentar a la mesa, González Oro también. Virginia tenía su lugar, atrás en el bar y con su esfuerzo pasó a sentarse en una banqueta atrás de Mariano Iúdica. Él esta sorprendido, fue un balde de agua fría. Virginia tendría que haber hablado conmigo", cerró de forma contundente.