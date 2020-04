Gustavo Yankelevich habló sobre la ausencia de Erica Rivas en "Casados con Hijos"

Luego de que se confirmara (por lo menos hasta el momento) de que Erica Rivas no iba a participar de la versión teatral de "Casados con Hijos", interpretado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, muchas fueron las especulaciones y las ideas y vueltas entre la producción a cargo de Gustavo Yankelevich y la propia actriz.

Es más la exmujer de Rodrigo de la Serna hizo un comunicado en su cuenta de Instagram (que más abajo podés ver) contando porqué no estará, pero en el día de hoy, el exmarido de Cris Morena en diálogo con Laura Ubfal dio su versión y explicó que sucederá con el personaje de la actriz.

“Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie. Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan”, dijo en referencia a los rumores que indicaban que Paola Barrientos, Jorgelina Aruzzi o Muriel Santa Ana podrían llegar a interpretar a "María Elena".

"Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort”, dijo Yankelevich.