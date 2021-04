Habló la ex novia de Daniel Osvaldo, en medio de su romance con Gianinna Maradona

Después de su fallido reencuentro con Jimena Barón, Daniel Osvaldo inició una breve relación con Constanza De Palma, una joven de 24 años que conoció mediante redes sociales.

Pero la historia, que comenzó de manera intensa y rápidamente fue confirmada en redes sociales, terminó de manera abrupta antes de que "Dani Stone" iniciara su romance con Gianinna Maradona.

La joven diseñadora mantuvo un perfil bajo pero decidió romper el silencio en Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti. "No soy una persona pública, tampoco quiero hablar de una persona que no está. Fue una relación súper intensa desde el vamos. Lo bueno era buenísimo y lo malo también malísimo", dijo en un audio a Fernanda Iglesias.

Más adelante, la rubia dio detalles de este vínculo en el que, según su relato, pasaron cosas "muy malas". "Pasaron cosas buenas, otras no tanto pero mejor mantenerlas privadas. Pasaron cosas muy feas y otras muy lindas, uno elige con qué quedarse", disparó.

"Hubo mucho amor pero ideas distintas de lo que es una relación sana, así que no pudo ser", añadió.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, juntos: la palabra de su ex

Tras estas palabras, Constanza de Palma se refirió al incipiente noviazgo Osvaldo con Gianinna Maradona, que fueron descubiertos juntos en la Patagonia cuando el ex deportista inició la gira con su banda, Barrio Viejo.

"No hubo terceros, la situación de Dani que están hablando ahora no tiene que ver conmigo. No sé qué es verdad y qué no. Respeto demasiado a Dani y a su familia para salir a generar cosas raras", agregó la joven.