Halit Ergenç, Onur en Las mil y una noches, fue condenado en Turquía: cuál es la causa

Halit Ergenç, Onur en Las mil y una noches, enfrenta una condena en Turquía que pone en juego su imagen pública. El actor, reconocido internacionalmente por su talento y trayectoria, fue sentenciado en un caso que lleva más de una década en los tribunales. Su participación en un movimiento social y el impacto de su declaración inicial fueron determinantes en este fallo, que sigue generando debate.

Halit Ergenç, Onur en Las mil y una noches, se encuentra en el centro de una resolución judicial inesperada. La sentencia dictada en su contra revive un conflicto que comenzó hace más de diez años y que lo vincula con uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de su país.

En junio de 2013, miles de ciudadanos se manifestaron en Estambul contra la tala de árboles en el Parque Taksim Gezi. A pesar de haber iniciado como una protesta ambientalista, rápidamente se convirtió en un movimiento nacional en contra del gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdoğan. Entre los manifestantes se encontraban artistas y celebridades, incluido el reconocido actor, quien expresó públicamente su apoyo a la causa.

Sin embargo, la Justicia turca determinó que Halit Ergenç había mentido en su declaración inicial, en la que aseguró haber asistido a las protestas "por voluntad propia". Según lo que expresan las autoridades, existirían pruebas que demostrarían todo lo contrario, lo que significó la acusación de falso testimonio.

Uno de los puntos clave en la investigación fue el papel de la agencia de comunicación ID İletişim, que representaba a varios de los artistas presentes en las movilizaciones. Dado este vínculo, la Justicia la señaló como una promotora de la participación de sus figuras en las marchas. Esto llevó a un fuerte debate sobre la influencia de la industria del entretenimiento en los movimientos sociales.

Por su parte, la directora de la agencia, Ayşe Barım, recibió una condena de 30 años de prisión, lo que fue interpretado por algunos sectores como una persecución política. Mientras que la sentencia de Halit Ergenç, aunque significativamente inferior, generó un impacto sin precedentes en la opinión pública y en la comunidad del entretenimiento.

Durante el juicio, el actor que dio vida a Onur en Las mil y una noches negó haber mentido y defendió con vehemencia su testimonio: "No mentí. Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito". Aunque la condena ya salió, el fallo aún no está firme, por lo que no irá a prisión mientras no incurra en otro delito durante el plazo de la sentencia.

