Gran Hermano ha sido el fenómeno televisivo de los últimos años, no obstante, este fin de semana, información cruzada comenzó a correr por los principales medios de comunicación, en el que se afirmaba que Telefe había tomado la abrupta decisión de cancelar el programa por al menos tres años.

Es decir, que, Gran Hermano no volvería a estar al aire hasta el 2028. En primera instancia, se comentó que Ángel De Brito, conductor de LAM, fue el encargado de revelar la triste noticia. No obstante, en las últimas horas, dicha data fue desmentida.

Qué pasará con Gran Hermano en el 2026

Durante el pase entre El Ejército de LAM y Ángel Responde en Bondi Live, De Brito fue tajante: "Y no descarten que haya un Gran Hermano el año que viene", señaló. Su colega Fefe Bongiorno respaldó la información con seguridad: "Yo estoy cien por ciento seguro de que va a haber".

Entre risas, el periodista remató: "Yo también, es más, yo lo sé. Hay otro Gran Hermano el año que viene". Con esta confirmación, el presentador desmintió los rumores de una pausa prolongada y reavivó la expectativa de los fanáticos.

Gran Hermano volvería en el 2026

Es importante señalar que los rumores de cancelación de Gran Hermano hasta el 2028 surgieron a raíz de los números de rating que no han sido los esperados por Telefe. Pese a que sigue siendo uno de los programas más vistos de la señal, el espacio conducido por Santiago del Moro no logra acariciar las cifras que temporadas como las del año pasado lograron obtener. No hay duda de que existe un desgaste de la casa más famosa, sin embargo, el canal dependiente de Paramount confía en que en el 2026 con una nueva temporada, podrían volver a despertar la atención de la audiencia. Tocará esperar.

