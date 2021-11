Alejada de todo tipo de escándalos que la involucran y de las críticas sobre el "Wanda Gate", La China Suárez envió un particular mensaje mediante sus redes sociales para todos aquellos que la cuestionan por sus accionares.

"It's never too late to be whoever you want to be´" (Nunca es tarde para ser quien quieras ser)", se resalta en el post que replicó en sus historias de Instagram.

Harta de las críticas, La China Suárez lanzó un contundente mensaje

Este mensaje llegó después de que se conociera que ella está en Jujuy filmando el último tramo del film que protagoniza con Álvaro Morte.

Qué dijo la mamá de Benjamín Vicuña del escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi sigue trayendo repercusiones y los medios chilenos no quedaron exentos de este conflicto.

Según informaron periodistas del país vecino, el conflicto pasó la cordillera y hasta llegó a oídos de Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña.

La periodista Mariela Sotomayor habló en Intrusos y contó cómo tomó la mujer esta noticia. "La familia de Benjamín está por encima del bien y del mal... Viven en una mansión espectacular... La mamá de Benjamín es muy elegante. Está casada con un caballero distinguido con muchísimo dinero. Es gente que está muy alejada a todo esto (la farándula) que ellos llaman 'muy ordinario'", contó.

Luego, reveló el disgusto que le dio a Isabel saber de las infidelidades de la China Suárez con su hijo y su disgusto por haberle dejado la casa que le compró. "Creo que la mamá le dijo a Vicuña 'es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!'", agregó Sotomayor.