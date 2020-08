Hernán Drago habló de sus hijos e hizo llorar a Pampita

Hernán Drago atraviesa un presente muy particular. El ex modelo y actual panelista de Pampita Online afirmó sentirse bendecido porque pese a las dificultadas que trajo la pandemia del COVID-19 sobre el mundo, él se encuentra en un momento muy feliz.

Tras un difícil 2019, donde se separó de Bárbara Cudich, tras 19 años de amor, de los cuales nacieron sus dos hijos, Luka y Lola, Drago está ahora conviviendo con su ex y redescrubriendo la vida familiar de otra manera.

"La vida tiene para mí cosas maravillosas, sé que voy a volver a encontrar a una compañera. La gente que me conoce sabe que yo sufrí muchísimo por mi separación. Tardé 5 o 6 meses para poder volver a estar con otra mujer. No entendía, me parecía muy injusto todo. Sufrí mucho y todavía tengo mis días, pero yo sé que todo es para bien. En el momento difícil que tuve en el 2019 yo me refugié en ese gordito. Dije '¿cómo salió ese gordito?'. Sin excusas. Arremangándose y saliendo a trabajar", reflexionó Hernán sobre su pasado, muy vinculado al bullying.

"¿Qué te gustaría decirle a tus hijos, que sé que son la razón de tu vida?", le preguntó Pampita. Emocionado, Drago dijo: "Mis hijos están en una edad como que ya están en piloto automático, si bien son menores todavía. Yo ya pasé la etapa del miedo de cuando salgan de las alas de los padres, que se van a encontrar con drogas, miserias y con cosas. Yo quiero que les prevalezca el ejemplo que les dio el padre y la madre. Quiero que sean felices y respetuosos. Estoy tranquilo porque hasta acá lo son. Ojalá cumplan sus sueños. Van a contar con su papá hasta el último día de sus vidas. Ellos son lo mejor que me pasó en la vida. Los amo mucho".