Hernán Drago vuelve a estar soltero: se separó de Verónica Paschiero

Hace unos meses y después de ser vinculado con algunas famosas como Celeste Muriega, Hernán Drago volvía a confiar en el amor y comenzaba una relación con Verónica Paschiero, quien blanqueó el romance.

Sin embargo, a tres meses de esto, la pareja habría decidido romper su relación. Según Juan Etchegoyen en Mitre Live "la decisión la tomó ella",



"Él nunca blanqueó nada y ella sí, la verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avance, habían entrado en un estancamiento como pareja", relato el periodista sobre las causas de la ruptura.

"A ella le hubiese gustado que él la blanqueé públicamente, pero lo que dijo es que está en una transición que no le permite hacerlo", siguió en su relato. "Además, a ella le molestó también esto por su familia, imagínense salir con alguien que nunca te nombra frente a nadie, termina lastimando a los seres queridos este tipo de situaciones", agregó Echegoyen sobre el enojo de la bailarina con Hernán Drago.



El comunicador aclaró que al ser muy reciente cabe la posibilidad de que logren arreglar las cosas. "El tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero hoy la separación está confirmada", cerró.

Las palabras de Paschiero confirmando su relación con Hernán Drago

“Yo te puedo confirmar la relación, pero no te puedo dar un título de novia, nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió. Obviamente, Hernán me está escuchando y yo le tiro el palito”, dijo la bailarina en una charla que mantuvo con Mitre Live.

“Siempre fue un vínculo, empezamos a salir y empezamos a vernos, pero es raro porque no es un touch and go", aclaró Verónica y luego dio precisiones sobre el romance: "Esto empezó en mayo (de 2021), pero nunca le pusimos un título, tenemos una hermosa relación y pasamos momentos muy lindos” añadió sobre cuándo comenzó su vínculo con Hernán Drago.