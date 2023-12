Juliana Scaglione, mejor conocida en Gran Hermano como "Furia", estalló contra una de sus compañeras tras la primera gala de eliminación de esta edición del reality. A pesar de salvarse y permanecer una semana más en la casa más famosa del país, la participante se vio envuelta en una discusión con Sabrina Cortéz.

Todo comenzó luego de que Hernán Ontivero abandonara el programa y Juliana decidiera encarar a la primera líder de la casa, con quien tiene una mala relación desde que ganó la primera prueba dentro de la casa.

Imagen reciente de Juliana Scaglione.

“¿Puedo hablar? Tengo muchas emociones juntas”, comenzó Juliana, en el pasillo, y luego le reclamó a la rubia: “No puede ser que hables en plural, creyéndote que sos la dueña de la casa”.

Al escucharla, Sabrina Cortéz no se quedó callada y apuntó contra Furia: “Vos maltratás a todos…”. Sin embargo, Juliana Scaglione estalló y le respondió: “¡Yo no maltraté a nadie! Eso es lo que vos pensás. De última, si la criatura se siente maltratada que venga y me lo diga”.

Juliana Scaglione confesó por qué estaba tan enojada

Entre gritos, Furia le contó a Sabrina cuál fue el origen de su bronca: “Hay un grupete hermoso, que evidentemente no me banca. ¡Y yo contra eso no puedo hacer nada!”, y cerró indignada: “Tengo que seguir viviendo acá adentro, ¿entendés?”.

Recordemos que antes de la gala, Sabrina Cortéz contó una charla que tuvo con Juliana Scaglione: "Me dijo que ‘muchos de acá cuando me acerco se levantan y se van’, eso creo que lo dijo por mí. Yo le comenté que a mí me hicieron un montón”.

