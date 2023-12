La audiencia ha emitido su veredicto, y Hernán es el eliminado de Gran Hermano. El participante tuvo que despedirse definitivamente de su aspiración de convertirse en el ganador potencial del reality más destacado del mundo en su edición 2023-2024.

Hernán de Gran Hermano

Hernán es el primer eliminado de la casa

En una intensa votación entre Juliana y Hernán, el supremo eligió al primer eliminado de esta edición. El cordobés abandonó la casa por la votación del publico, saludó a cada uno con un beso y fue al estudio para encontrarse con Santiago Del Moro.

Santiago Del Moro. Foto: Prensa-Telefe.

Santiago Del Moro ingresó a la casa para retirar a uno de los nominados de la placa, y Zoe fue la primera participante en ser salvada por el público. Con el 10.6% de los votos, fue la menos votada entre Williams, Juliana y Hernán. La rubia oriunda de Corrientes expresó su profunda emoción y agradeció sinceramente el apoyo recibido.

Zoe fue la primera participante que salió de placa.

"Estoy muy feliz y contenta; quiero agradecer a la gente. No me esperaba ser la primera en salir", expresó la correntina después de que el conductor le preguntara sobre sus sentimientos en esta situación.

"El próximo jugador que sale de la placa por decisión del supremo es: William", anunció el conductor. El "Paisa" celebró efusivamente al enterarse de que permanecería en la casa y, con un grito, liberó la tensión acumulada por los nervios.

"Ya está, Santi, quiero agradecer a todos. No me quería ir. Espero que me sigan apoyando, ya me va a tocar el callejón ese, pero hoy no", compartió sus sentimientos William. El correntino logró quedarse con el 6.76% de los votos, superando a Juliana y Hernán en la votación.

En una reñida votación entre Juliana y Hernán, finalmente el primer participante del eliminado fue el cordobés. Furia estalló cuando Santiago Del Moro dijo el nombre del que abandonaba la casa. "WTF, no quería que se vaya mi marido", explicó con efusión.

AF.