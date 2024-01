Dieguito Latorre comenzó su propia carrera como artista, queriendo llegar a la fama de una forma muy distinta a la de su familia. Su papá, Diego, es un exfutbolista y un actual comentarista de partidos, su mamá, Yanina, es periodista y trabaja en LAM y su hermana, Lola, empezó a participar del Bailando, después de mostrar su faceta de influencer.

El joven se lanzó como cantante con el nombre de “Jumpman”, e incluso sacó una canción con su hermana que tuvo miles de visitas a las pocas horas de su estreno. Además, es fanático del Arsenal de Inglaterra y sueña con mudarse a Londres con su novia, para formar una familia juntos. Eso no es todo, porque está en la universidad estudiando economía y, en paralelo, maneja su propia marca de ropa.

Qué dijo Dieguito Latorre sobre la personalidad picante de su mamá, Yanina Latorre

“Me di cuenta de que mi mamá era famosa cuando arrancó en Twitter. Twitteaba, subía cosas y al principio era muy distinta a la fama de la tele, porque no la conocía tanta gente. Pero cuando arrancó en la tele ya le pedían fotos, saludos y ahora te digo que es hasta más famosa que mi viejo, para mí es una locura porque eso me pasó ya de grande”, recordó el joven. Luego, soltó: “Mi mamá es más famosa que mi viejo y a mi viejo la verdad que le encanta porque él no quiere ser famoso. A él no le gusta mucho que le pidan fotos. Obvio que si alguien le pide una foto, se la saca con la mayor de las ondas. Pero no le interesa mucho ser famoso. Para mí, que mi vieja sea famosa le viene bárbaro”.

Dieguito Latorre además explicó que tan cierto es el personaje de su madre, Yanina Latorre: “Yo creo que un 70 % es ella porque claramente las cosas que dice y que hace, las piensa. Ahí lo suelta así porque es su manera de trabajar, de mostrarse. Un 70 % es ella y un 30 % es esa pizquita del personaje que le agrega para que sea más divertido, porque la tele es show”. Finalmente, concluyó explicando: “Me aparece mucho en TikTok de cuando se putea con uno o con otro. Esa es ella, pero también es un personaje que solamente está en la tele. Es su forma de mostrarse y le va muy bien por eso. Si por ahí no se peleara con la gente así, en la cara, tan cruda, no tendría tanto éxito”.

