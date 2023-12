El verano llegó y numerosas personalidades ya están disfrutando de sus merecidas vacaciones en las exclusivas playas de Punta del Este. Lola Latorre fue una de las famosas que disfrutaba de la ciudad uruguaya hasta que sufrió un robo y Yanina Latorre, quien se encuentra en Miami, hizo un fuerte descargo.

Lola Latorre

La angustia de Yanina Latorre después del robo que sufrió Lola Latorre en Punta del Este

El descargo comenzó con una advertencia a todos los que se vayan de vacaciones a José Ignacio para que tengan cuidado. "Si sos el policía que la esta ayudando, gracias, gracias. Y si vos te equivocaste y entraste estas a tiempo de arrepentirte", siguió la panelista de LAM.

Yanina Latorre

Yanina Latorre y Diego Latorre se encuentran en Miami, mientras que Lola Latorre fue a pasar las fiestas a Punta del Este con su novio Felipe y los padres de él. "No puedo ayudar a mi hija. Estoy amargadísima. ¿por qué tienen que entrar a robar a personas que fueron de vacaciones?, que no jode a nadie. Lolita esta desesperada y me pide perdón a mi", acotó la panelista.

Luego mencionó que le robaron una computadora que tenia la influencer en donde hacía todos los apuntes de la facultad. "Todo lo compramos con dinero honesto, de nuestro trabajo", cerró angustiada Yanina Latorre.

AF.