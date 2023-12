Además de estar a full con el Bailando 2023, Lola Latorre se encuentra rindiendo un nuevo examen de la facultad ya recorriendo el tramo final para recibirse. La joven espera finalmente ser abogada a mediados del 2024.

Ahora, la hija de Yanina Latorre compartió en su cuenta oficial de Instagram con sus seguidores cómo fueron sus últimos días rodeada de varios apuntes, resúmenes y libros. Además, la joven subió un TikTok en donde reveló que todavía no sabe si se dedicará a su profesión, ya que también le gusta el mundo artístico como la actuación, el baile y el modelaje.

Lola Latorre junto a su familia.

A pesar de no saber cómo será su futuro, Lolita decidió no abandonar sus estudios y este fin de semana, con la compañía de su novio, se encerró para preparar su próximo examen. En este contexto, la influencer confesó un ritual familiar que sorprendió a sus seguidores.

"Estoy quemada. Si mañana no apruebo me mato. Rindo un oral a las 9”, compartió Lola Latorre y reveló cansada: “En un momento mi abuela congelaba temas. Lo hacía para que no me tomen esos temas en los que estaba medio medio. Ahora ya no sé, ya estoy por mi quinto año. Vamos a ver qué pasa. Que más usar para aprobar”.

El fuerte dolor que sufrió Lola Latorre tras el Bailando 2023

Luego de entrenar para el ciclo de Marcelo Tinelli, la hija de Yanina Latorre contó desde su auto: "Estoy hace dos días con un dolor de cabeza terrible", y agregó: "No sé si a alguien le está pasando y me puede decir qué puedo hacer para solucionarlo".

Al pedirles ayuda a sus seguidores, Lola Latorre detalló: "No se me va. Me duele como la vista. Estoy todo el día como achinada". Por último, la joven pidió en su cuenta de Instagram: "¿Alguien me puede decir qué tomar o qué hacer al respecto? Me duele todo el tiempo".

J.C.C