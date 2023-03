Yanina Latorre siempre que está en su casa y hay sol, aprovecha para broncearse y tirarse a la pileta. Sin dudas le saca provecho al parque de su casa, al igual que el resto de la familia. Su hija Lola Latorre, por ejemplo, sube constantemente Historias a su Instagram desde allí.

Y esta vez lo hizo Diego Latorre, a quien le encanta pasar tiempo en el parque de su casa junto a sus dos perritos.

El lujoso parque de la casa de Yanina Latorre en Pilar.

El exfutbolista mostró su parque en sus Stories y se pudo ver con claridad el espacio donde pasa la familia los días de calor.

Diego Latorre estaba acostado en una reposera frente a su casa por lo que la fachada de la parte posterior quedó a la vista en la publicación. La casa cuenta con una galería en la planta baja, desde donde varias veces ha publicado Historias Yanina Latorre e incluso ha confesado que esa es una de las zonas preferidas de su hogar.

El lujoso parque de la casa de Yanina Latorre en Pilar.

En el parque además de una gran pileta y reposeras hay un juego de sillones de hierro y en el fondo un árbol que brinda sombra a unos bancos hechos con cemento.

Además, al costado de la pileta hay arcos para jugar al fútbol.

Yanina Latorre.

Yanina Latorre mostró el living de su casa

En diciembre, Yanina Latorre estuvo unos días sola en su casa ya que el resto de su familia había viajado a Qatar a ver de cerca la Final del Mundial.

Por eso, para cuando llegaban sus hijos, la panelista contó que quiso preparar el living de su casa para recibirlos con espíritu navideño.

"Nos pusimos las pilas y hay árbol. Rosa y Romina que son todo me ayudaron.Terminamos todo, armamos mi ciudad. Todo lo que yo tengo de Navidad que amo porque hoy llegan los chicos y hay que esperarlos con este espíritu navideño", comenzó contando Yanina Latorre.

Y concluyó: "Estoy fascinada con todo, todo, todo. Ahora hay que poner regalitos, a ver quién me manda. No, mentira, mi familia me tiene que regalar".

En el video que publicó Yanina Latorre, se podía ver primero un gran árbol de navidad con decoración color plata, contra un ventanal.

En la mesa ratona, cuatro adornos navideños y, en el hogar, dos botas y un Papá Noel colgando.

Por último, en los estantes, la panelista colocó varias casitas navideñas.