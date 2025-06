Tras la separación de Javier Milei y Yuyito González, comenzó a volverse tendencia el nombre de Fátima Florez. Muchos habían hablado de cómo la humorista había reaccionado ante el romance de la conductora y el presidente. Sin embargo, en las últimas horas, un anuncio sorprendió a todos los usuarios en las redes sociales. Gustavo Méndez confirmó que Florez y Milei se habían dado una segunda oportunidad, y habrían mantenido una cena privada. Esto hizo recordar a todos la historia de amor que los llevó a ser una de las parejas más comentadas en los medios de comunicación.

La historia de amor de Fátima Florez y Javier Milei

A comienzos del 2023, y en medio de la campaña electoral, Javier Milei y Fátima Florez compartieron la famosa mesa de Mirtha Legrand. Ese fue datado como el primer encuentro entre ambos, y que provocó el flechazo romántico. Unos meses después, confirmaron que habían comenzado una relación, y la humorista lo acompañó incluso cuando asumió como Presidente de la Nación. Este fue el comienzo de una de las parejas mediáticas más comentadas por los usuarios.

Javier Milei, Fátima Florez

En programas de televisión, eventos públicos o en sus redes sociales, la pareja no dudaba en mostrar lo mucho que se quería y todos los momentos que vivían juntos. Esto despertó a muchos a favor y en contra de la relación, y la propia Fátima lo expuso en algunas entrevistas. "Yo siento que la vida es tan sencilla que no hay que andar dando explicaciones. Yo me subo arriba del escenario, bailo, canto. Cuando me di un beso apasionado a algunos les gustó y a otros no. Pero si vos estás de novia hace cuatro meses o cinco: ¿cómo te vas a dar un beso?", expresó en LAM. Pero esto hizo que la polémica de ambos siguiera creciendo.

Javier Milei, Fátima Florez

Durante el verano del 2023-2024, Fátima sacó uno de sus shows más exitosos en la Costa Argentina, de la que fue espectador el propio Milei. A partir de ese momento, y de un viaje a Estados Unidos, comenzaron los escándalos para la humorista y la separación con el presidente. Entre acusaciones judiciales y mucho trabajos que los mantenía separados, la pareja decidió terminar con su romance de la mejor manera posible, en abril del año pasado. En esa misma nota, Florez explicó: "Él es una persona con un montón de actividades, lleno de compromisos y responsabilidades. Y yo, salvando las distancias, siendo artista también. Soy una mujer independiente, y quiero seguir siéndolo. Creo que por eso a veces las cosas no pueden darse y está todo bien".

Javier Milei, Fátima Florez

Tras esta sorpresiva separación, Javier Milei y Yuyito González se dieron una oportunidad, y mantuvieron un público y romántico tiempo juntos. El nombre de Fátima Florez seguía siendo tendencia entre ellos, sobre todo por los medios de comunicación que buscaban las opiniones de la humorista frente a esta nueva pareja. Finalmente, en abril del 2025, fue la propia conductora la que anunció el final de su relación, y los rumores de reconciliación comenzaron a crecer. En un importante evento, muchos periodistas aseguran de que había una especie de tensión entre Yuyito y Karina Milei, lo que hizo que crecieran las posibilidades de que este reencuentro romántico con Fátima hubiera ocurrido.

A.E