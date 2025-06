Ángel de Brito confirmó en LAM que Fátima Florez y Yuyito González se encontraron en Ezeiza, minutos antes de abordar sus vuelos, después de los fuertes cruces que tuvieron a través de los medios desde que Javier Milei se separó de la imitadora y comenzó a salir con la ex vedette.

Según desarrollaron en el programa de América, las figuras evitaron cruzar hasta miradas, pese a que se encontraban a pocos metros de distancia. El vínculo entre la actriz y la conductora de Empezar el Día.

Tenso cruce entre Fátima Florez y Yuyito González en Ezeiza: qué pasó en el inesperado encuentro

Fátima Florez y Yuyito González se encontraron en una hamburguesería del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tiempo antes de abordar sus vuelos, y generaron gran revuelo. Las figuras, que estaban a pocos metros de distancia, evitaron cruzar miradas y fingieron no verse.

“Yuyito total denim y Fátima estaba de negro”, señaló el conductor de LAM, explicando quien era quien en el video que confirmaba el tenso encuentro, donde ambas evitaron levantar la mirada y se encontraban con una acompañante cada una. Sin embargo, pese a lo que mostraba el video, de Brito confirmó que hubo un acercamiento y destacó que “el saludo fue breve y cordial, pero no se soportan, no se bancan y no se quieren”.

El conflicto entre Fátima y Yuyito comenzó cuando la actriz se encontraba en pareja con Javier Milei y la conductora de Ciudad Magazine lo invitó a su programa. Allí, llevaron adelante una entrevista juntos, que parecía de lo más inocente, pero llegando al final, la ex vedette tuvo una cuestionable actitud respecto al Presidente que despertó la molestia de la imitadora.

“Ya que Fátima no es celosa, alguna vez, hace muchos años, dijiste que Amalia González era tu ideal. Somos parecidas”, le comentó Yuyito sobre ella misma a Milei y esto causó la enemistad con Florez. Y esto empeoró cuando después de haberse separado del mandatario, él terminó por iniciar un romance con la ex pareja de Guillermo Coppola.

El encuentro se dio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que Fátima viajaba a México a recibir el Micrófono de Oro, otorgado por parte de la Sociedad de Locutores, según reveló de Brito, y Yuyito partía a Miami a un encuentro religioso. El conductor de América contó que “México está empapelado con la cara de Fátima Florez”, mientras que Yanina Latorre reveló que Amalia “cobró 10 mil dólares por asistir al evento pastoril y dar una charla”.

A meses de la separación de Fátima Florez y Yuyito González de Javier Milei, las dos figuras se encontraron en Ezeiza y, pese a los intentos por evitar cruzar miradas, terminaron por saludarse de manera cordial.

MVB