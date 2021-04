Horacio Cabak, en el medio de la polémica: Jorge Rial lo atacó en su programa

Horacio Cabak enfrentó las fuertes versiones que lo vinculan a Rocío Oliva y habló en Polémica en el Bar.

Denise Dumas reveló este miércoles que la ex de Diego Maradona sería la supuesta tercera en discordia y que por este vínculo había renunciado al programa que conduce Mariano Iúdica, donde ambos participaban.

"No tengo nada que ver con Rocío Oliva", dijo y apuntó a Jorge Rial que fue uno de los tantos periodistas que se hizo eco de esta noticia.

"Estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando este momento. De mi vida privada no voy a hablar nunca. Están inventando cualquier cosa. Ayer era Belén, hoy es Rocío. Mañana no sé quién será. Es tan imbécil lo que está pasando qué voy a decir, mañana qué voy a decir", dijo Horacio Cabak enojado.

Enterado de esto, Jorge Rial recogió el guante y adelantó que le iba a responder en TV Nostra. "Tocamos el tema con prudencia porque es un compañero de la casa. Pero me subieron a un ring. Se metió con el laburo de los demás. No lo sigo a Cabak en redes. Es muy picante y la polenta en redes", empezó el conductor.

Luego, sobre el vínculo con Oliva. "Él lo desmintió con mucho nerviosismo. El nombre surge de la charla de la mujer con Ángel de Brito. El nombre que le dijo es eso. De Brito lo sabe, sabe que no estoy mintiendo. No entiendo por qué se enoja. El que metió la pata es él, no es por mí", agregó.

En medio de esta polémica, Ángel de Brito aseveró la información y aseguró: "Es cierto lo que dice Jorge Rial", confirmando el romance con Oliva.

Es cierto lo que cuenta @rialjorge — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 28, 2021

"Vos hablaste de este programa. Nos llamaste TV Costra. Te metés con el trabajo de los demás. Te devuelven una y no te lo bancás. Tanto ímpetu por desmentir algo. Salvo que el frente extra esté presionando para que no nombres gente", tiró. "Lo noto con más ímpetu en arreglar lo que pasa con las otras mujeres y no en arreglar su matrimonio", disparó.

La palabra de Rocío Oliva, en medio de las diversas versiones

Rocío Oliva, por su parte, compartió un mensaje en sus redes sociales en los que negó las versiones.

"En atención a la falsa noticia que circuló en el día de hoy, vinculándome erróneamente con Horacio Cabak espero su desmentida categóricamente, para que el resto de los medios sepan por él y no ensucien más mi imagen ni la de nadie que no tenga que ver con esto", disparó.

Mariana Brey, otras de las supuestas amantes de Horacio Cabak

Mariana Brey fue una de las mujeres relacionadas a Horacio Cabak. En el momento en el que Ángel de Brito mostró parte de los chats con Verónica Soldato algunos especularon con que la "angelita" mantuvo un vínculo con el ex modelo.

Sin embargo, la periodista habló en exclusiva con Exitoína y aclaró los tantos. “No hablé con Ángel, tampoco hablé con Horacio. Debe ser una confusión”, explicó.

AM