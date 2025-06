Julieta Prandi volvió a referirse a su participación en “Poné a Francella”, el exitoso programa humorístico que marcó a una generación. En Puro Show, el ciclo que se emite por El Trece, la modelo y actriz habló sin filtros sobre lo que vivió en ese momento de su vida y volvió a contar que no la pasó bien durante las grabaciones.

Con honestidad y una postura firme, la actual pareja de Sebastián Ortega rememoró cómo atravesó su primer gran salto en televisión. Aunque el programa fue un fenómeno, su experiencia personal distó mucho de ser positiva. “Pasaron muchas cosas, era chica y el contexto no colaboraba”, dijo.

Sketch "La Nena" en "Pone a Francella"

Julieta Prandi reveló la incomodidad que vivió en "Poné a Francella": "No la pasé bien"

A más de dos décadas del estreno de “Poné a Francella”, Julieta Prandi se permitió revisar esa etapa desde una mirada adulta y consciente. En comunicación con Puro Show, habló sobre cómo ve hoy su paso por el programa, cómo recuerda su personaje, y cómo fue trabajar en un contexto televisivo que hoy, según dijo, “debe ser contextualizado”.

Sin dejar de reconocer el impacto que tuvo el ciclo en su carrera, marcó una diferencia entre lo que el público veía al aire y lo que ella vivía detrás de escena. “No la pasé bien”, afirmó con seguridad.

Al hablar de su personaje, recordó: “Era border, y yo lo disfruté, pero también pasé situaciones muy incómodas”. Frente a la consulta directa de Fernanda Iglesias sobre si se animaba a dar nombres, respondió con una frase cargada de sentido: “A buen entendedor, pocas palabras”. Además, cuando Carolina Molinari insistió sobre si hablaba de algún compañero puntual, Prandi replicó: “Bueno, ya lo estás diciendo vos”.

Aun así, aclaró que no se arrepiente de haber sido parte del ciclo: “Estoy feliz con mi carrera. De acá para atrás, no tengo un momento del que arrepentirme”. También se refirió al tipo de humor que proponía el programa: “Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo. Hay cosas que hoy no podrían decirse”. En ese sentido, señaló que el programa fue producto de una época en la que no se cuestionaban ciertas dinámicas que ahora son más visibles.

Si bien fue clara respecto a la incomodidad que sintió, no dejó de reconocer el impacto positivo que “Poné a Francella” tuvo en su carrera. Esa ambivalencia fue central en su testimonio: agradecida por lo laboral, pero marcada por las experiencias personales.

Julieta Prandi dejó en claro que hablar del pasado con sinceridad también es una forma de sanar. Sin dar nombres ni buscar escándalos, logró que su mensaje resonara con fuerza, lo que se ve en pantalla muchas veces no refleja lo que pasa puertas adentro. Hoy, con más de veinte años de trayectoria, se permite contarlo sin necesidad de exagerar, pero sin callar lo que sintió durante su paso por “Poné a Francella”.

MVB