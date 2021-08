¿Hubo crisis? Jorge Rial tuvo que enfrentar rumores de separación con Romina Pereiro.

Luego de que varios usuarios de Instagram se dieran cuenta que los últimos cuatro días Jorge Rial estuvo lejos de su esposa, la nutricionista, Romina Pereiro, comenzaron a surgir justamente en las redes rumores de distanciamiento. El propio conductor tuvo que salir a aclarar los hechos mediante sus historias de Instagram donde jugó un pregunta respuesta con sus seguidores.

Romina se tomó unos días de descanso para ir con sus dos hijas al Sur. Las chicas tenían ganas de ver a las ballenas en Puerto Madryn y ella logró acomodar todo para darles el gusto. Jorge Rial no fue de la partida y muchos se preguntaron por qué.

El viaje generó rumores y fue el conductor el que tuvo que dar respuestas. En un juego de preguntas y respuestas con la gente, le preguntaron por qué no había ido con Romina y sus hijas y él no tuvo problema en contestar: "Se fueron a ver las ballenas y ya las extraño. No fui porque era un viaje de chicas".

Además Jorge tiene su programa radial, que comenzó hace muy poco tiempo y que está funcionando muy bien en su franja. Es por eso que consideró que lo mejor, era quedarse en Buenos Aires y dejar que Romina y sus hijas se disfrutaran a solas.

Las explicaciones de Jorge Rial

Las divertidas vacaciones de Jorge Rial y Romina Pereiro con la familia ensamblada

Contento por su nuevo programa, "Argenzuela", en Radio 10, Jorge Rial aprovechó unos días para divertirse en familia con su esposa Romina Pereiro y las hijas de ella y la suya menor, Rocío e hicieron un viaje de aventura.

Rial se fue de viaje a Misiones más precisamente a las Cataratas del Iguazú con su mujer, Romina Pereiro, y las dos hijas de ella, con las que el conductor tiene una relación entrañable. A través de sus historias de Instagram, ella compartió varias fotos en familia con el conductor y sus nenas, Violeta y Emma, deslumbradas con las Cataratas del Iguazú y de los cuatro navegando con amigos, todos súper sonrientes. Una verdadera familia ensamblada.

Rial en las Cataratas.

