Jéssica Amicucci, abogada que participó de "La Voz Argentina" hizo fuertes declaraciones contra Ricky Montaner y además aseguró que el ciclo “está armado” y podría iniciar acciones legales contra el show de Telefe.“Yo estoy enojada con el programa".

"Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, aseguró Amicucci, ex participante de La Voz Argentina, en sus redes sociales.

Además de asegurar que está pensando en abandonar el país, defenestró al programa: "Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado".

"En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo e hice castings toda mi vida”, agregó.

Lejos de dejar el tema ahí, también apuntó muy fuerte contra un miembro del jurado, Ricky Montaner. "Cuando me él me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal", cerró.

Ricky Montaner fue acusado de maltrato por una participante de "La Voz".

Mau y Ricky terminantes con dos participantes de su equipo: "No nos motiva trabajar con gente que no está dispuesta"

"La Voz Argentina" estuvo marcada por la polémica. La batalla entre Jessica y Esperanza no superó las expectativas de Ricky y Mau Montaner, y las participantes terminaron enfrentadas por un reclamo de parte de una de ella.

“La verdad yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad y voy a ser honesta, fue muy duro trabajar juntas. Honestamente, hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar”, se excusó Jessica, visiblemente molesta por la mala devolución de los coaches a su performance.

Sorprendida, Esperanza se defendió del ataque. "Yo la verdad soy muy alérgica y estuve sin voz. Le dije de practicarla a distancia, pero ella me dijo que prefería no hablar conmigo”, reveló.

Mau y Ricky terminantes con dos participantes de su equipo: "No nos motiva trabajar con gente que no está dispuesta"

Antes de dar su veredicto y sin poder creer el cruce generado entre las participantes, Mau y Ricky fueron terminantes con las participantes. “De ahora en más, para la persona que se quede, espero que sea un ejemplo de superación. Las amo, pero nos fuimos al caraj… porque estuvo fuera de tono y no pegamos ni en la armonía. Y me parte el corazón porque esta es nuestra batalla estrella”, dijeron, antes de salvar a Esperanza.

“Los cuatro dimos vuelta la silla para las dos. Estaban en la cima de los que se puede estar en este programa, es lo máximo que les puso haber pasado. Si hubiesen cantando así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, concluyeron, en una noche dura en la que Ricardo Montaner robó a Jessica y le dio una segunda oportunidad.

FL