El reclamo de Jorge Rial contra las mascotas de un vecino: “Ustedes se quejan de los carpinchos”

Mientras los carpinchos de Nordelta son Trending Topic, Jorge Rial se sumó a la ola, pero para denunciar a un vecino suyo que tiene animales de granja en el medio de la Ciudad.

“Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana. Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos a @gcba pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa”, escribió molesto en Twitter, dando a entender que el Gobierno de la Ciudad fue alertado sobre el tema y que no a hecho nada al respecto.

El irónico tweet de Jorge Rial.

Si bien cosechó cientos de likes y muestras de apoyo, muchos tomaron el descargo de Jorge Rial con ironía. “Andate a la ciudad, Rial”, “Mis felicitaciones al gallo”, “Denunciaste a un tipo porque tiene gallinas, dejate de joder”, fueron algunos de los comentarios que recibió su tweet.

Los carpinchos siguen revolucionando Nordelta y ya son varios los famosos que tocaron el tema en las redes. Por ejemplo, Pablo Lescano salió en defensa del animal y Darío Barassi contó una experiencia cercana con los carpinchos en el living de su casa.

Marcela Tauro habló sobre la relación entre Jorge Rial y Marina Calabró

En mayo pasado, con un emotivo discurso, Jorge Rial anunció su renuncia a TV Nostra, el ciclo que duró tan sólo dos meses al aire en el prime time de la pantalla de América. Tras el abrupto y escandaloso final, el conductor tuvo que enfrentar duras críticas y el enojo de sus compañeros de programa, entre ellos Marina Calabró.

El equipo de TV Nostra, se enteró de la decisión del conductor a última hora, y generó tal polémica que no solo las redes sociales estallaron, sino también se habló el caso en distintos portales y programas de televisión.

“A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él” confesó, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Marcela Tauro, quién trabajó 17 años junto a Jorge Rial.

Según la periodista, el conductor de TV Nostra no se manejó “correctamente” con sus compañeros de piso. “Hay que ver que le pasó a él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la vi a Marina Calabró y me dolió porque soy su amiga y la quiero. Pero él a veces se compra enemigos al divino botón, porque la podría haber llamado y decirle ‘Mari mira terminamos, no puedo más, no puedo explicarlo’” comentó y sobre Calabró afirmó: “Con Marina él tenía buena relación, ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró”.

Tras el final del ciclo, en el programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre, Marina Calabró manifestó su descargo diciendo: “Lo levantó Rial. Vamos a ponerle nombre y apellido al responsable del aprobio”, y agregó: “Fue un balde de agua fría. Se lo dije en la cara por eso lo puedo decir. Le dije ‘te estas equivocando, te estás haciendo un daño del que no sos consciente’. Yo no sentí que le tuviera que dar una palmada en la espalda diciéndole te entiendo, te banco, te acompaño, porque no sentía nada de eso. Trato de empatizar con Jorge pero hoy estoy enojada y no lo consigo".