Iliana Calabró se hizo presente en la despedida de su querido Mariano Caprarola, su íntimo amigo de muchos años y no pudo evitar romper en llanto.

La actriz habló en LAM y contó cómo se enteró de la muerte de su amigo y contó recuerdos muy gratos que tuvo con el diseñador.

La palabra de Iliana Calabró

Durante la entrevista que tuvo a la salida de la despedida en Jardín de la Paz, Iliana Calabaró contó: “Fue horrible, yo venía de viaje y encontré 58 viajes y dije, ‘pasó algo’”, comenzó relatando la actriz.

Luego, agregó: “El último era de mi hermana y la llamé y me dijo, ‘¿sabes lo que pasó con Marian, me imagino que sabes..?, y yo no tenía celular. La llamé, y me dice, no te enteraste? Se murió me dijo… Se me hizo un hielo” contó entre lágrimas.

Iliana Calabró en la despedida de Mariano Caprarola

Iliana Calabró entre lágrimas, con la voz quebrada y como pudo, dijo: “El primer viaje que hice lo lleve a él, que fue a Italia, donde fuimos juntos. Recordar nuestras andanzas, cargados de valijas, revoleándolas en el tren.” Antes de terminar, agregó: “Era un sol, no sé cómo se pudo ir así”, cerró la actriz sobre Mariano Caprarola.

J.M