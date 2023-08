Aníbal Lotocki fue escrachado públicamente en El ejército de LAM con unos comprometedores chats que aparecieron tras la muerte de Mariano Caprarola.

Desde la cuenta del programa, mostraron que el médico seguía atendiendo y dando turnos, a pesar de la inhabilitación que sancionó la Jusiticia.

Revelan comprometedores chats de Aníbal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola

Tras el fallecimiento del estilista se reveló que Aníbal Lotocki podría apelar la causa en su contra para poder seguir atendiendo con normalidad, a pesar de los diversos casos de mala praxis que aparecieron mediática y legalmente en su contra.

El miedo de Mariano Caprarola que involucra a Aníbal Lotocki

Mariano Caprarola ya había denunciado que Aníbal Lotocki, quien era su amigo íntimo, estaba siendo protegido por alguien.

"Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quien lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de p... como él. Si lo digo me va a pasar algo", declaró en su última entrevista en Polémica en el Bar.

Además, en entrevista con Marcela Tinayre reveló que el nombre de la persona que protege a Aníbal Lotocki se encuentra guardado en la caja de seguridad del banco pero que no lo decía porque "si lo decía iba a aparecer muerto en una zanja".