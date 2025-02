El impensado video que volvió viral a Martín Bossi, CA7RIEL y Paco Amoroso

CA7RIEL y Paco Amoroso, la dupla que revolucionó la escena musical con su aclamada presentación en Tiny Desk y su disco Baño María, acaban de lanzar “#TETAS”, el primer single de su nuevo EP, Papota. Este lanzamiento, que incluye un videoclip dirigido por Martín Piroyansky y la participación del humorista Martín Bossi, ya es un éxito en redes sociales.

Así es #TETAS, el nuevo lanzamiento de CA7RIEL & Paco Amoroso con un video junto a Martín Bossi

Producido por Rafa Arcaute (Spinetta, Nathy Peluso, C. Tangana) y Fede Vindver (Kanye West, Coldplay, Missy Elliot), el single es una pieza cargada de ironía que cuestiona las exigencias del mundo del espectáculo. Con un estribillo que desafía las expectativas de la industria ("Si quieres ser alguien, no puedes ser tú, tienes que ser alguien, que no seas tú"), la dupla fusiona géneros como el hip-hop y el pop, desafiando las presiones del éxito.

Martín Bossi en el videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso.

El videoclip, producido por Rebolución y con dirección creativa de Terrible Studios, captura el espíritu irreverente y divertido de la canción. La participación de Martín Bossi le suma un toque de humor único, mientras que la estética refleja la personalidad distintiva de CA7RIEL y Paco Amoroso.

El nuevo EP de Ca7triel y Paco Amoroso: Papota

Papota es más que un simple EP: es una muestra del crecimiento y expansión musical de la dupla. El material incluye cuatro temas inéditos, que se suman a las cinco canciones de Baño María reinterpretadas durante su sesión en Tiny Desk. Junto a “#TETAS”, los fans también podrán disfrutar de “IMPOSTOR”, “RE FORRO” y “DÍA DEL AMIGO”, que llegarán el 6 de marzo.

Este lanzamiento promete más humor, delirio y frescura en su sonido, consolidando aún más la propuesta musical que ha llevado a CA7RIEL y Paco Amoroso a la cima de la escena urbana.

Ca7riel y Paco Amoroso.

Hace solo cuatro meses, la actuación de la dupla en Tiny Desk se convirtió en un hito que los catapultó a una expansión global sin precedentes. La sesión, con más de 26 millones de reproducciones en YouTube, revolucionó la escena internacional y les abrió las puertas para su primer tour completo por Estados Unidos, incluyendo su participación en festivales internacionales de renombre.

Con Papota, CA7RIEL y Paco Amoroso demuestran que su sello distintivo es la experimentación y desafiar las expectativas de la industria. De esta manera, la dupla de artistas se consolida como referentes de la música urbana con una propuesta fresca y auténtica que no tiene límites.