Incendiaron y robaron la casa de María Zamarbide, ex Casi Ángeles

View this post on Instagram

Hoy me incendiaron mi casa, entraron a robar y la prendieron fuego, perdí casi todas las cosas materiales... mis fotos de chica, ropa, objetos que traje de viajes, cuadros que pinte y otros que amaba, muebles que restauré... todo. . Perdí a mi papá hace unos meses y cuando termine de grabar este video se me estallo la pantalla del celu jajaja! . Tenía dos opciones, o victimizarme, o aprender... decidí aprender... hablé con un par de amigos espirituales, respiré, y decidí arrancar de cero... volver a escribir mi historia... ser ese ser que quemó su pasado para no condicionarse en su presente. . Eh aquí el principio de algo nuevo, que cómo será mi vida a partir de ahora? . Ni idea! Pero diferente! Que tengo que perder?? . Nada! Todo se quemo!! Jajaj! Pero mi ser... mi ser está intacto!! . Los amo gracias por estar! Se los quería compartir... . . . . . . #soltar #confianza #valor #amor #sabiduria #aprendizaje #mujersinetiqueta #nuevavida #empezardecero #incendio #pasado #crear #futuro #fin