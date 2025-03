La increíble producción de fotos de Helena Otamendi, la sobrina de Nicole Neumann

Helena Otamendi (19) no se inquietó cuando al terminar la secundaria se abstuvo de estudiar alguna carrera para enforcarse de lleno en las dos facetas que más la movilizan: la moda y la música. Lo primero, el modelaje, lo heredó de su madre, Geraldine Neumann, y por qué no también de su tía, Nicole Neumann, mientras que su vocación por la música se la transmitió su padre, Jorge Otamendi.

“Mucha gente me preguntaba cuando terminé el colegio si estaba en un año sabático o de vacaciones. Simplemente, hago las cosas cómo las siento, tengo la suerte de poder dedicarme a lo que quiero y cuento con la libertad y el apoyo de mis padres", le contó Helena a CARAS, tras protagonizar una increíble producción de fotos.

"Siempre fui muy desafiante con las expectativas que la sociedad vuelca sobre uno, yo trabajo y hago las cosas de la manera que a mí me funcionan. Aprendiendo no precisamente en una universidad ni estudiando una carrera, que es lo que se cree que tiene que ser. Me gusta romper los estereotipos, y eso es algo muy de mi generación”, agregó Helena.

Otamendi se capacitó y experimentó como cantante y modelo y hoy no reniega de su presente: ya trabaja en la presentación de su cuarta canción y atesora sus logros como modelo en la agencia Pink, apuntándole de lleno en el 2025 a probar suerte en Europa.

Helena se anima a ir por más. Está por sacar su cuarto tema y desea modelar en Europa.

Esbelta y de rasgos fashionistas, ‘Hele’ logró a fines de 2024 y este año en Punta del Este combinar sus dos pasiones en un mismo trabajo; esto es, cantar y desfilar a la vez.

Primero lo hizo en noviembre pasado en el desfile de Jorge Rey, y este verano esteño cantó en el evento de Hublot. Un bonnus track que le da mayores chances a la hora de los castings, y en ese sentido se declara admiradora de la modelo y cantante Iman Kaumann.

La modelo y cantante junto a su mamá, Gegé Neumann.

Además de sostenerse en la contención y los consejos de su madre, Helena interactúa más seguido con Nicole, quien lejos de ser la famosa de la familia es simplemente su “Tía Niki”. De hecho, en esta producción para CARAS en Punta del Este, Nicole la ayudó con el make up y la asesoró en el vestuario.

Helena Otamendi contó cómo es su vínculo con su tía, Nicole Neumann.

“Yo la amo, es muy buena guía y muy buena tía. Es lindo tenerla cerca y saber que puedo contar con ella, cada tanto voy y le pregunto consejos. También tengo una relinda relación con sus hijas, me encanta verlas crecer y poder estar con ellas”, afirmó Helena.

Y mientras va mutando a mujer, dejando de lado las inseguridades propias de la adolescencia, se toma su tiempo para su corazón. Sagitariana con ascendente en el mismo signo, se reconoce bastante independiente y dice que no necesita estar con nadie para sentirse bien, No le gustan los estereotipos del hombre tradicional, sino que los prefiere más aventureros y le gusta conocer a la persona más por quién es que por las apariencias. Y a partir de ahí, sí, “avanzar de a poco”.

Texto: Carlos Cervetto.

Fotos: F.De Bártolo/PerFil.

Agradecimientos: Natalia Antolin (@nantolin); Odisea Swimwear (@odiseaswimwear); Vars (@vars_ok), Pink Models Management (@pinkmodelsmanagement).