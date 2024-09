Indiana, Allegra y Sienna Cubero realizó un ritual con un árbol y Mica Vicciconte explicó su significado

Luego de unas vacaciones en la nieve, Indiana, Allegra y Sienna Cubero se reencontraron con Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero en Buenos Aires, y emprendieron un viaje en familia. El destino fue Cariló para vivir un fin de semana incluyendo a primos y tios de las tres adolescentes. Mediante las redes sociales, compartieron algunos de los felices momentos que vivieron y un video llamó la atención de todos: las tres niñas y la esposa de su padre abrazaron árboles durante varios minutos. Y más tarde, se supo el por qué.

El ritual que hicieron Indiana, Allegra y Sienna Cubero y Mica Viciconte

"Las cosas que hay que ver", fueron las palabras de Fabián Cubero al compartir en Instagram un video en el que se puede ver a sus tres hijas y a Mica Viconte en un lugar boscoso. Se puede ver a cada una de ellas abrazando a un árbol, situación que se extendió durante varios minutos.

Cariló es uno de los lugares de la costa de Buenos Aires que se distingue por su gran espacio verde al tener una zona de mil setecientas hectáreas de bosques, característica que muchos utilizan para afirmar que se trata de un campo energético combinado con la energía del mar.

Lo cierto es que luego que el ex Vélez compartiera el particular clip, a través de su cuenta de Instagram, Mica Viciconte explicó el por qué realizaron este ritual: "¿Por qué abrazar un árbol? Ayuda a mejorar la concentración, reduce los niveles de estrés y de ansiedad, aporta paz y calma". De esta forma, la ex Combate dejo en claro los beneficios del contacto con la naturaleza.

Pero claro que no fue el único contacto con la naturaleza que tuvo la familia durante el fin de semana, sino que durante estos días de relax aprovecharon para recorrer la playa, hacer caminatas por el bosque, jugar al aire libre y compartir mates en cada espacio verde de la increíble ciudad costera.

Luego de estos días de relax, la familia emprendió viaje de regreso a Buenos Aires para comenzar una nueva semana de rutinas, que incluyen los trabajos y asistir a la escuela, en el caso de las adolescentes y Luca. Por su parte, Nicole Neumann tuvo también un fin de semana a pura alegría al acompañar a su esposo, Manu Urcera a una nueva carrera y el pequeño Cruz Urcera se llevó todas las miradas al ser parte del evento.