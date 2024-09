Desde hace dos meses, Nicole Neumann vive una nueva etapa de su vida con la llegada de Cruz, su cuarto hijo, y el primero con su esposo, Manu Urcera. Asimismo, la modelo logró reconstruir su vínculo con su hija mayor, Indiana, luego de un conflicto que las alejó y ahora viven un presente con una feliz familia ensamblado. Recientemente, disfrutaron de sus primeras vacaciones en el sur del país con el bebé y fue allí donde la adolescente rompió una de las reglas de los flamantes padres, respecto a la intimidad en las redes sociales.

La foto de Cruz Urcera que compartió Indiana Cubero

Al momento del nacimiento de Cruz, tanto Nicole Neumann con Manu Urcera decidieron no mostrar en redes sociales el rostro del pequeño; esto no significa que no realicen publicación con él, sino que lo hacen, pero tapan su rostro con emojis. De esta forma, ambos comparten esta nueva etapa feliz con sus seguidores, pero con este resguardo.

Esta "medida" se replica para los miembros de la familia, quienes también resguardan el rostro del recién nacido. Hasta el momento, así lo era hasta que Indiana Cubero compartió una serie de imágenes en Instagram y en una de ellas se puede ver por completo a Cruz, dejando su carita al descubierto. Se trata de un carrete de imágenes en la que la adolescente muestra sus días en familia en San Martín de los Andes, disfrutando de la belleza del sur argentino.

"De mis lugares favoritos", fue el título que le dio Indiana a la publicación. Entre las postales en la nieve, hay una de ellas en la que posa con su pequeño hermano en brazos, junto a su mamá. El detalle es que el rostro del bebé no fue tapado, lo que sorprendió a sus seguidores, aunque fue aprobado por Nicole, quien le puso "Me gusta".

Pareciera ser que esto no causó problemas en la familia, ya que días más tardes, como modo de despedida de sus vacaciones, la joven volvió a hacer una publicación con una selección de imágenes y en la que aparece el clan completo, tampoco el rostro del bebé está cubierto. De esta forma, parecería que ya para la pareja no es una preocupación esta cuestión de la exposición.

No obstante, días atrás, Nicole Neumann también había mostrado el rostro de su hijo; sin embargo, se habría tratado de un error por parte de la modelo, ya que de inmediato borró la publicación y volvió a realizarla, pero preservando este detalle. No fu el caso de Indiana Cubero que mantiene el posteo tal cual como lo hizo originalmente.