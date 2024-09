Camilo y Evaluna recibieron un tierno pedido de su hija mayor, Índigo. La pareja de cantantes suelen publicar videos en Youtube, mostrando su día a día o contando los momentos que atraviesan. Sus seguidores son muy activos en redes sociales y respetan los límites que sus ídolos ponen, sobre todo con sus hijas. Sin embargo, esto podría cambiar.

El pedido de Índigo que dejó sin palabras a Camilo y Evaluna

Durante su último video, que se titula "Estamos buscando una finca", Camilo y Evaluna comenzaron la búsqueda de un sueño que comparten desde hace tiempo. En la descripción del mismo, escribieron: "Poder heredar de Don Eugi y Doña Lia la tradición de la apicultura, tener gallinas, plantar semillas de árboles, es algo que queremos para nuestra familia".

En medio de ese momento tan crucial en sus vidas, llegó Índigo a plantearles una situación que la consterna. La pequeña empezó a pedir salir en las filmaciones que hacen sus padres a menudo. Esto provocó risas en la pareja, pero los dejó sin palabras. “Un poquito más grande vas a empezar a salir en los videos, cuando tú lo decidas”, intentó explicarle el cantante a su hija.

A pesar de los intentos, ella insistió. “Yo soy grande, mamá. Yo quiero salir en los videos”, expresó la nieta de Ricardo Montaner. Pero la madre dijo: “Hay tiempo para todo, mi amor. Tú vas a tener toda la vida para salir en Camilo y Evaluna”. Esto no contentó a la pequeña, quien no se rindió en su objetivo. Debido a esto, la pareja decidió hacerle creer que estaba saliendo en el video. “Hola, Tribu”, se escuchó de fondo, la dulce voz de Índigo.

El pedido viene de la mano con una decisión que tomaron los cantantes al momento del nacimiento, al buscar resguardar la imagen de la pequeña de ahora 2 años y medio. En este sentido, no muestran su rostro en redes sociales y extendieron este pedido a los paparazzi que suelen fotografiarlos en la vía pública. Por ello, no se conoce la carita de Índigo y ahora es ella misma quien no estaría de acuerdo con esta medida.

Camilo fue nominado a los Latin Grammy 2024

El artista colombiano recibió una emocionante noticia: estaba nominado a tres categorías de los Latin Grammy 2024. Camilo competirá por "Álbum del Año", "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" y "Grabación del Año". "Amo poder crear, tener ideas y el valor suficiente para convertirlas en realidades", compartió en sus redes sociales.

De esta manera, le agradeció a sus colaboradores, entre el que se destaca Carin León, quien lo llevó a integrar la lista de los artistas en la categoría Grabación del Año. Por eso, en un video en historias de Instagram, expresó: “Carin te quiero hermano, y estoy muy orgulloso de que esa tercera nominación sea nuestra canción, ‘Una vida pasada’. Sé que es la primera vez que cantamos una canción así, como era la primera vez que estoy haciendo música de este tipo también, entonces sé que era una aventura creativa para ti, como lo era para mí”.

Camilo vive los mejores momentos de su vida, junto a su esposa, Evaluna, y a sus amigos. Sin embargo, sus hijas Amaranto e Índigo son lo más importante que tiene. Por eso, los pedidos de sus niñas ocupan un lugar especial, al igual que la enseñanza de cómo funcionan las redes sociales.

A.E