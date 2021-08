Inés Estévez habló de su relación con Paula Morales, la actual pareja de Fabián Vena: "Es una pena"

Por primera vez, Inés Estévez contó cómo es el vínculo que mantiene con Paula Morales, quien es pareja de su ex, Fabián Vena, el padre de sus dos hijas Vida y Cielo. Desde las redes sociales, sus seguidores quisieron saber y no dudaron en preguntarle; ella respondió sin filtro.

"¿Te llevás bien con Paula?", le preguntaron sus followers en sus stories de Instagram. Para sorpresa de muchos, Inés no dudó en sincerarse.



Fue entonces cuando Inés Estévez reveló que no tienen relación con la actual pareja de su ex. Y aunque a ella le encantaría que se llevaran bien, hasta ahora esto no fue posible.

La respuesta de Inés Estévez sobre su relación con Paula Morales.

"Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas", escribió la actriz de forma contundente. ¡Y mega sincera!

Sin embargo, se encargó de hacer hincapié en que con Paula está todo bien: "Esto no es un problema ni una incomodidad, simplemente es así", explicó para dejar de lado cualquier especulación sobre "mala onda" entre ellas.