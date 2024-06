Juana Repetto se ha vuelto una importante influencer de maternidad. La hija de Reina Reech muestra en su perfil de Instagram el día a día con sus hijos, la alimentación que llevan, los tips de crianza y todo tipo de temáticas que se relacionen con la mujer y el cuidado de los niños.

Además, la hija de Nicolás Repetto suma contenido de moda, entretenimiento, challanges y más videos con los que divierte a su comunidad virtual que asciende a un millón y medio de seguidores en la red social de la camarita.

Horas atrás, la instagramer sorprendió a todos al publicar un video en el que se ve que su panza ha crecido repentinamente y acompañó las imágenes con la frase: "Les tenga una noticia".

La panza de Juana Repetto

Si bien la Repetto intentó engañar a sus seguidores y hacerles creer que estaba transitando su tercer embarazo, se trataba de una inflamación producto del periodo menstrual.

"Este es mi vientre/útero cuando me indispongo. En 3 días me voy de vacaciones y en otro momento hubiera sido un martirio. Ya no... besis a mi panza de cuatro meses de no embarazo", expresó Juana Repetto y así hizo referencia a la importancia del amor propio y de entender los procesos del cuerpo femenino sin buscar la perfección.