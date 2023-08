Juana Repetto suele compartir los detalles de la crianza de sus hijos Toribio y Belisario en sus redes sociales y logró crear una comunidad en donde reflexiona sobre los distintos aspectos de la maternidad.

De hecho, recientemente la actriz fue tendencia y apareció en varias noticias luego de que Toribio, su hijo mayor, se lastimara en una calesita, lo que causó que ella iniciara acciones para intentar que retiraran ese juego del parque, ya que lo tildó de "peligroso".

Imagen reciente de Toribio y Belisario.

Sin embargo, ahora es noticia por un dato que reveló Pochi de Gossipeame en su Instagram: "Me cuentan que los hijos de Juana Repetto y Paula Chaves van al mismo colegio y comparten el chat de mamis. Parecería ser que Paula participa lo justo y necesario, pero que Juana sería bastanteee intensa y usaría el grupo para hacer catarsis por todo".

La historia de Pochi.

Finalmente, la influencer dio a entender que no cree que Paula Chaves y Juana Repetto tengan una buena relación, ya que sumó una imagen de Chaves con sus hijos en una calesita y escribió: "No me llamaría la atención que hubiera algún mensaje encriptado sólo para entendidos".

¿Qué dijo Juana Repetto en su campaña para prohibir las calesitas?

Luego de mostrar el golpe que se dio Toribio en una calesita, la actriz escribió en sus historias: “Me dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suave, porque los más pequeños corren alrededor y porque ellos mismos, ahí adentro, se pueden golpear y no les importó”.

Por último, Juana Repetto expresó: “Debería haber un adulto a cargo que pudiera ocuparse de que dejaran de hacerlo o, en tal caso, pedirles que bajaran. Y sugerencia para el lugar: poner a alguien ahí afuera para evitar esto o cosas mucho peores que podrían haber pasado”. Luego, agregó una cajita de respuestas en sus historias y preguntó: “Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?”.

J.C.C