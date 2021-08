Evelyn Von Brock contó que Isabel Macedo le fue infiel a Facundo Arana hace 15 años atrás. Cabe recordar que Isabel y Facundo fueron pareja desde 1996 al 2006, cuando él afrontó rumores de engaños hacía la actriz. Ahora pareciera ser que la historia es otra.

En un jueves a pleno de Intrusos, la panelista se animó a lanzar una bomba con la que dejó boquiabierto a más de uno. "Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella", indicó primero y en referencia a la teoría que surgió en 2011 y que señalaba a Isabel Macedo como la autora del adulterio.

¡Infidelidades y escándalos! Revelan detalles desconocidos de la relación de Isabel Macedo con Facundo Arana

Del mismo modo, la rubia agregó: "En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella".

"Lo dije en su momento, y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir", cerró.