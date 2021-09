Ingrid Grudke debutó en un concurso de fisicoculturismo: "Viví una experiencia fascinante"

Durante la cuarentena Ingrid Grudke se puso una meta: entrenar y competir en concursos de fisicoculturismo. Tras un año de entrenamientos y dietas balanceadas, la modelo compitió en IFBB European Fit Model Championships, con muy buenos resultados.

"Hoy viví una experiencia fascinante. Algo que me lleno de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de IFBB European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví. No puedo explicar la alegría que tengo. Disfruté tanto esta presentación, aprendí tanto de Analía Galeano una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión", escribió en redes junto a un compilado de imágenes del concurso.

Ingrid Grudke en el IFBB European Fit Model Championships.

Para competir, Ingrid Grudke viajó a Riga, Letonia, donde se disputó el mundial junto a las mejores de la categoría.

"Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses. Preparar la Monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me cuidaba en todo”, sumó, agradecida.

Para cerrar el posteo, eligió el agradecimiento a quienes la acompañan, en especial a su pareja Martín Colantonio. "Debo agradecerles enormemente los miles de mensajes de buena onda y aliento que recibí. Esa es la mejor parte. Hoy me sentí muy querida todos ustedes. Gracias por tantos hermosos mensajes. Así como también de mis amigos. Ustedes saben a quienes me refiero, los adoro. Mi familia y a mi gran amor Martín que siempre me apoyó en todo lo que se me ocurre hacer. Soy muy feliz por recibir tanto amor y respeto”, expresó.

Ingrid Grudke, fisicoculturista de competición: participará en el torneo de Schwarzenegger

Atrás quedó la modelo de aspecto frágil. Hoy Ingrid Grudke muestra una imagen física muy alejada a la que conocimos durante su extensa y exitosa carrera de modelo de alta costura.

La top, de 45 años viene entrenando sin descanso desde un año y ahora se enfocó en el nivel profesional del fisicoculturismo con el objetivo de presentarse en el certamen de Arnold Schwarzeneger.

Orgullosa del cambio que logró en su cuerpo, a raíz no sólo del entrenamiento sino también del acompañamiento en la alimentación, Ingrid compartió dos imágenes suyas, en bikini, en donde se ve claramente cómo sus músculos se desarrollaron gracias a su rutina.

"Me habrán escuchado más de una vez decir que cada mujer es única! Que nunca debemos compararnos y que siempre tenemos que fijarnos en nuestra herencia genética y en base a eso, sacar nuestra mejor versión, pero que todo depende de nuestra voluntad", comenzó su relato en la red de Instagram.