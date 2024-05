Emilia Mernes suspendió su show del martes 7 de mayo de 2024 debido a problemas de salud. Lo anunció a través de su cuenta oficial de Instagram con un comunicado explicando que se encontraba internada y debía someterse a estudios médicos.

"El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica, anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo", explicó. "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo", siguió el comunicado.

"Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida en las redes sociales de Emilia, Fénix Entertainment y Movistar Arena", cerró la cantante.

Este show era una reprogramación del viernes 3 de mayo de 2024, en el que Emilia Mernes salió al escenario para explicarles a sus fanáticos que no podía realizar el recital debido a una prescripción médica: “Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento, para presentarme y brindarles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón, perdón. Gracias por estar acá, gracias”, dijo en su momento.

