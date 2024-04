Emilia Mernes ha sido foco de los medios en el último tiempo no solo por la gran fama de la que goza actualmente, sino también por su actitud frente a la situación política actual del país. Semanas atrás, la artista fue consultada en una rueda de prensa sobre su postura frente a los ataques contra la cultura de parte del gobierno de Javier Milei y eligió el silencio.

La cantante pop no respondió nada acerca del tema y fue una de sus managers la que expresó que iba a hablar de política. Luego de esto, en uno de sus shows en el Movistar Arena, manifestó que había sentido que su palabra no iba a ser escuchada y fue por eso que eligió no pronunciarse al respecto.

Ahora, en medio de la masiva manifestación en apoyo a la educación pública, la novia de Duki eligió otro camino y publicó en sus redes sociales su primera manifestación política: compartió la ilustración de Pilar Dibujito en defensa de la educación pública, algo que también hizo Fito Páez, Charly García y más artistas.

La experiencia de Emilia Mernes con la educación pública

Lo cierto es que Emilia es de las pocas estrella pop que ha tenido un tránsito por la universidad. Luego de finalizar sus estudios secundarios, la nacida en Nogoyá empezó a estudiar la Licenciatura en Literatura en la Universidad Nacional de Rosario por influencia de sus padres.

La trayectoria de Emilia Mernes en la educación superior solo duró seis meses porque estaba convencida que su camino era el de la música. Según confesó en una entrevista con Caja negra, fue un problema comunicarle su decisión a sus padres, pero su deseo estaba puesto en la música.