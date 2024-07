Gran Hermano está a días de llegar a su final. Luego de meses de competencia, Bautista, Darío, Emmanuel y Nicolás Grosman son los cuatro finalistas. En estos días, volvieron a ingresar algunos exparticipantes y se dieron momentos inesperados, como la intensa y extensa charla entre Nicolás y Lucía Maidana.

Los hermanitos se encontraron en la galería y fue Lucía la que rompió el hielo al confesar: "Yo sentía cosas con vos". En relación al vínculo que tuvieron cuando ella era parte de la casa más famosa, agregó: "Yo sentía que con vos me había ido re incompleta, necesitábamos cerrar algo. Afuera se vio todo y había que aclarar. A mí me encantó que hayas encontrado a Flor, nunca me imaginé que ibas a terminar con Flor", dijo haciendo referencia a Florencia Regidor.

Finalmente, sobre la relación entre Nicolás y Florencia, se animó a dar su parecer: "Flor es una divina, es un cago de risa, la queremos. Cuando te vi a vos de nuevo fue wow, en el Congelados se me revolvió todo. Tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero las dos primeras semanas nosotros estábamos muy pegotes. Yo sentía cosas por vos, yo estaba de novia, pero después se fue dando una amistad".

La respuesta de Nicolás a Lucía Maidana

Lo cierto es que Nicolás no se incomodó y explicó cómo vivió él la repentina salida de Lucía: "Siempre me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiese sido todo al revés, son cosas que me imaginé. Al vivir todo el tiempo juntos hay cosas que me quedaron en el pecho, que no pude expresar".

Finalmente, Nicolás Grosman explicó cómo se tomó el ver a Lucía Maidana volver a entrar a Gran Hermano y confesó también haber sentido cosas: “Entraste vos, no sé lo que estás haciendo afuera y obviamente se me movieron las mismas cosas por lo que vivimos acá”.