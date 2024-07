El próximo domingo se realizará la tan esperada final de Gran Hermano. El ganador de esta edición está entre Nicolás, Bautista y Emmanuel. Pero mientras ellos pasan sus últimos días en la casa haciendo campaña para ganar el reality, hay cuatro de sus ex compañeros que no participarán de la gala final.

Los detalles

Tanto Alan, Axel, Williams y Hernán no estarán presentes en la final del reality, el cual fueron parte, ya que están pasando un mal momento económico. El por qué no podrán asistir se resume en que no tienen plata para venir de sus provincias y, a su vez, la producción de Gran Hermano les comunicó que no tienen presupuesto para traerlos.

Esta noticia la contó Agustín Rey, especialista en espectáculos, en el programa de radio de Jorge Rial, Argenzuela. El periodista aseguró que "el primero de los eliminados de esta edición, cordobés él, tiene tantos problemas económicos que llegó a dormir en retiro".

Gran Hermano 2024

Agustín comenzó diciendo que la final de Gran Hermano es este domingo y que tenía un escándalo para contar. "Es grave esto que voy a contar. Tiene que ver con Telefe y con Gran Hermano", explicó el periodista.

Contó que los ex participantes de este año son 29 pero que solo se van a presentar a 26 ya que "No van a ser todos. Hay por lo menos cuatro que no van a estar presentes. Uno es el cordobés, el primer eliminado. Alan. Axel. El Paisa. Por un motivo principal. No tienen plata para pagarse el hotel", contó Agustín Rey.

"Telefe les dijo que no tiene presupuesto para bancarles el hotel y ellos no pueden pagárselo porque no tienen plata y no pueden venir de sus provincias" agregó el periodista y sumó que "Todo bancado por ellos fue. Y ellos no generan plata. Al estar atados por Telefe, Telefe no les da trabajo y ellos tampoco generan".

Los ex hermanitos de Gran Hermano 2024

Agustín Rey terminó esta noticia comentando que "No tienen como solventarlo. Los chicos dicen "se nos terminaron los canjes" y no tienen manera de sostenerlo. Encima les habían conseguido unas publicidades de casinos y ahora resulta que eran casinos ilegales y están con cartas documento", concluyó Rey.

C.S.