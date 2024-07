Gran Hermano está pronto a finalizar y Bautista Mascia es uno de los tres finalistas junto con Emma Vich y Nicolás Grosman. Ahora, el uruguayo le declaró su amor a su ex compañera, Denisse González, con un gesto que se viralizó en las redes sociales.

Bautista Mascia le declaró su amor a Denisse González en Gran Hermano

El uruguayo y la neuquina se casaron en el programa, pero después de esto la ex hermanita se enojó con su pareja. “Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste ‘te quiero’”, expresó indignada y agregó: “Tenés que mejorar eso de la comunicación”.

Bautista Mascia recibió una foto de Denisse González de Gran Hermano. El uruguayo miró a la cámara, besó la imagen y dijo "es hermosa" en un video que subió Tronk y que se viralizó en las redes sociales, donde los fanáticos de la pareja replicaron las imágenes.

