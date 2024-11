El pasado jueves, Geoff Payne logró repatriar el cuerpo de Liam Payne, excantante de One Direction, para dedicarle un último adiós en Londres. A pesar de esto, el caso no se cerró en la Argentina y la Justicia imputó a tres sospechosos por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, y suministro y facilitación de estupefacientes. El pedido lo realizó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo Andrés Madrea.

Investigación por la muerte de Liam Payne en la Argentina: ¿Quiénes son los tres imputados?

Según determinó la autopsia, Liam Payne falleció en un hotel de Palermo, Buenos Aires, el pasado 16 de octubre, debido a politraumatismos y hemorragias internas y externas tras caer desde un balcón. Sin embargo, se encontró en los exámenes toxicológicos que el artista había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo. Debido a esto, se buscan a los culpables de haberles suministrado las drogas y haberlo abandonado.

Su padre, Geoff Payne, llegó al país para realizar los trámites burocráticos correspondientes y poder repatriar el cuerpo. Finalmente, el pasado jueves, el hombre volvió a Londres para poder hacerle una última despedida en su país natal. En ese momento, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo Andrés Madrea, compartió una actualización del caso, en su página web. Según detallaron, imputaron a tres sospechosos por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, y suministro y facilitación de estupefacientes. Además, se solicitó la indagatoria de los tres y la detención.

El fiscal reveló que el primero de ellos es Rogelio Nores, un acompañante habitual del artista, que se encontraba con él durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires. Al hombre lo acusó como autor del delito de abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes. El segundo sospechoso es un empleado del hotel CasaSur, donde Payne estuvo alojado en la habitación N°10 del 13 al 16 de octubre pasado. Por último, también está acusado un proveedor de drogas. Estos dos mencionados fueron imputados solo por el delito de suministro de estupefacientes.

Hasta el momento, no hay más novedades sobre el caso de Liam Payne, pero la Justicia no desistió en encontrar al culpable. Los fanáticos del cantante y de One Direction continúan en duelo, debido al sorpresivo suceso. Frente al hotel donde ocurrió el hecho, realizaron diversos tributos, que aún continúan recibiendo regalos de los seguidores. El duro momento dejó una herida enorme, pero se buscará la respuesta hasta el final.

A.E