La noticia de que Liam Payne, exintegrante de la famosa boy band británica One Direction, falleció trágicamente en Buenos Aires a los 31 años, causó una verdadera conmoción. El cantante, que se encontraba hospedado en un hotel del barrio de Palermo, perdió la vida tras caer desde el tercer piso del establecimiento, un hecho que dejó en shock a sus fanáticos y generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y celebridades.

La tragedia tuvo lugar en la tarde del miércoles 16 de octubre, cuando una llamada al 911 alertó sobre un hombre que, según testigos, se encontraba visiblemente alterado en el Hotel Casa Sur. Según la información brindada por fuentes locales, el cantante podría haber estado bajo la influencia de sustancias al momento del incidente, aunque esto aún está siendo investigado. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por Liam, quien fue encontrado sin vida en el patio interno del hotel, tras haber caído desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

Payne había llegado a Argentina con motivo de la presentación de su excompañero de banda, Niall Horan, quien ofreció un show en el Movistar Arena el pasado 2 de octubre. A pesar de que no formaba parte del espectáculo, el británico decidió acompañar a Horan en su gira, lo que terminó por vincular esta visita a nuestro país con uno de los episodios más tristes.

El desgarrador comunicado de la familia de Liam Payne

Horas después de que se confirmara el fallecimiento de Liam Payne, su familia emitió un comunicado a través de medios internacionales, expresando su profunda tristeza y solicitando respeto por su privacidad en este difícil momento. El mensaje, publicado por la BBC, no tardó en viralizarse en redes sociales, generando una gran cantidad de respuestas de fanáticos y amigos cercanos.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible”, expresaron sus seres queridos.

El comunicado refleja el enorme dolor que atraviesa la familia de Liam, quienes decidieron no dar declaraciones adicionales por el momento. En el ámbito mediático, se espera que las investigaciones en torno a la causa de su fallecimiento continúen en las próximas semanas.

El legado de Liam Payne: de One Direction a su carrera solista

Con tan solo 16 años, Liam Payne se hizo conocido en 2010 cuando participó en el reality británico The X Factor, donde fue parte de la formación de One Direction, una de las bandas más exitosas de la historia. Junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, alcanzaron el estrellato mundial, lanzando su primer álbum de estudio, Up All Night, en 2011, que debutó como número uno en las listas de ventas del Reino Unido.

Durante su tiempo en la banda, Liam y sus compañeros lanzaron discos icónicos como Take Me Home y Midnight Memories, que llevaron al grupo a dominar los charts y les permitieron realizar giras por todo el mundo. Sin embargo, en 2016, la banda decidió tomar una pausa indefinida, marcando el comienzo de la carrera solista de Liam.

Como solista, Payne exploró un estilo musical más inclinado al R&B, pop sintético y dance, lanzando temas como Strip That Down y For You, que lograron gran repercusión a nivel global. Aunque su carrera en solitario no alcanzó la magnitud de su éxito con One Direction, el cantante demostró su versatilidad y pasión por la música en cada proyecto que emprendió.

