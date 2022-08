Isabel Macedo compartió la increíble travesura de su hija Belita: "El corte que se hizo"

Días atrás, Isabel Macedo publicó las postales de un reencuentro familiar donde la que más llamó la atención fue su hija Belita, ya que su look se veía completamente diferente a lo que siempre se vio de la niña en las redes de sus papás.

Ante las múltiples consultas de los seguidores, Isabel Macedo salió a aclarar que su hija tuvo la ocurrencia de cortarse el pelo sola y ese era el motivo de su cambio de aspecto tan llamativo. La niña posaba orgullosa en las fotografías familiares y eso causaba mucha gracia en quienes la veían.

Isabel Macedo y Belita.

Pero finalmente, la artista decidió mostrar en primerísimo primer plano cómo quedó el look que se hizo su hija. A través de las historias de su cuenta personal de Instagram compartió un video en el que filmó el corte de pelo: "A pedido del público, ahí está el corte que se hizo Belita".

Como si eso fuera poco, la pequeña se ríe de su hazaña y le hizo un pedido especial a su mamá: "¿Le mostrás a Justi?". De esa forma la hija mayor de Isabel Macedo dejó en claro que quiere que todos vean cómo quedó su nuevo look.

Isabel Macedo viajó a Jujuy por primera vez con su hija Julia

"No niego ni afirmo haber tenido 'algo' que ver en la elección del lugar, que es parte fundacional de mi vida", expresó la actriz. Seguido a eso le dedicó unas palabras a su papá: "Tatita, cada vez que voy a Purmamarca te busco en el banco de la plaza frente a la Iglesia, en las calles".

Para terminar confesó emocionada: "No se lo digo a nadie…pero te busco, te imagino, te cuento todo…Y siento tu felicidad o me invento que estas muy feliz por mi, y me lo creo". De esa forma, la artista evidenció que la alegría de poder llevar a su hija por primera vez a Jujuy se mezcla con la emoción de sentirse cerca de su papá nuevamente.

Juan Manuel Urtubey, Julia e Isabel Macedo.