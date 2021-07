Isabel Macedo fue invitada “Debo Decir”, el ciclo que conduce el periodista Luis Novaresio en la pantalla de América. En el segmento “Se dice de mi”, la actriz habló sobre los dichos que hay en torno a su relación con Juan Manuel Urtubey.

Luego de diez años en pareja junto a Facundo Arana (quien lo define como “una relación extraordinaria”) y luego de otros diez años de idas y vueltas con otras parejas, Isabel Macedo inició en 2016 una relación, que se mantiene intacta hasta el día de hoy, con el político Juan Manuel Urtubey.

Isabel Macedo habló sobre las críticas que recibió por ser la pareja de Juan Manuel Urtubey

La actriz, que al poco tiempo de conocerlo supo que era el hombre con el que quería formar una familia, en septiembre de 2016 se casó con Urtubey en Salta. Dos años más tarde, fruto de este amor, nació la primera hija de la pareja, Isabella.

Desde el momento en que se hizo pública la noticia del noviazgo entre la actriz y el político, las redes sociales estallaron con críticas. Isabel Macedo no solo fue acusada de “ventajera” e “interesada”, sino que también la señalaron como “una pantalla” para que Juan Manuel Urtubey sumara votos en su carrera política.

Los comentarios y críticas, en su mayoría negativos, aun hoy en día se pueden leer en las redes sociales. Frente a este escenario, Isabel se mantiene al margen. En la charla junto a Novaresio, le preguntaron: “¿Te importa mucho Macedo lo que dicen de vos?”, y luego de mostrar al aire un clip, la actriz respondió: "Siempre depende quién me lo diga... lo único que puedo defender de mí es que siempre fui la que quise ser y en ese proceso, no quiero escuchar lo que no me hace bien. Es por eso que no me importa si alguien quiere pensar que a mí me estudiaron para tener la familia que tengo".

Isabel Macedo habló sobre las críticas que recibió por ser la pareja de Juan Manuel Urtubey

El tono de su voz fue tan tranquilo y sereno, que Soledad Silveyra comentó: “Te veo mucho en el aquí y ahora, ¿no?, y te veo como muy tranquila, con un tono de voz que me fascina. ¿Estás trabajando espiritualmente? ¿Haces meditación?", a lo que Macedo contestó: "Yo medito y creo que me sirvió para no engancharme en la mirada del otro, en lo que piensa o siente el otro, pero sí me da miedo eso que se dice o se inventa y perdura en el tiempo a pesar de no ser verdad", y agregó: "Después, el blablerío no te voy a negar que me da un toque de tristeza... yo no invertiría ni un instante de mi vida en algo que no me interesa... no puedo entender que pierdan el tiempo en opinar de otros".

La charla continuó con comentarios de los panelistas, entre ellos Dani La Chepi, que hizo su aporte al debatir sobre las situaciones donde uno está frente a la mirada ajena, y la envidia.

FF