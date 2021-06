Urtubey sobre cambio de look de Isabel Macedo: "Es una bomba, se banca cualquier color"

Isabel Macedo mostró su radical cambio de look y estallaron las redes. En un vivo con Mitre Live (en directo desde el Instagram de Radio Mitre), Juan Manuel Urtubey se refirió al cambio de look de su esposa.

"Ella es una bomba y es evidente que se banca cualquier color", dijo, sin tapujos, el ex Gobernador de Salta sobre el look de Isabel Macedo.

Isabel Macedo siempre acompañó a su marido en cada movimiento. Además mantuvo su estilo.

"Cuando la conocí pasaba del castaño medio claro a un casi pelirrojo porque empezó a grabar ADDA, de ahí se fue casi a volver a ser morocha y un día apareció rubia", recordó Urtubey.

Qué es el co wash, el método que Isabel Macedo elige para lavarse el pelo

En cuestiones de belleza, muchas veces el "boca a boca" sirve para que las personas vayan conociendo qué le es efectivo o no a los demás. Isabel Macedo reveló que junto a sus amigas están pensando en empezar a poner el práctica el sistema de lavado de pelo llamado Co Wash. Este método es de los más famosos e incluso son varios los influencers que comenzaron a ponerlo en práctica y que están muy contentos con el resultado.

"Me lavé el pelo y dije 'me lo voy a dejar así para ver tal cual es'. Yo me hago de todo, pero creo que voy a empezar a investigar lo que es el Co Wash. No me pregunten qué es porque yo tampoco sé mucho. El otro día con unas amigas íbamos a investigar pero por esas distracciones de la vida y yo que soy muy dispersa; investigue pero ahora... Hoy me voy a poner a chusmear a ver qué es", comentó Isabel Macedo sobre esta técnica que hoy es un verdadero furor en redes.

Es que el Co Wash es el tratamiento ideal para hidratar el pelo, especialmente aquellos con rulos y sin usar shampoo. Se denomina Co Wash o co-washing al método que consiste en lavarse la cabeza sin usar shampoo, y en su lugar, se aplica simplemente un acondicionador. Por ese motivo es ideal para el cabello afro y rizado, ya que aporta hidratación al cabello, sin resecarlo.

Según los expertos en la materia, este cambio en la rutina de higiene capilar puede ayudar a que el pelo crezca más fuerte y a eliminar sustancias nocivas, como los sulfatos, que contienen muchos de los shampoos comerciales