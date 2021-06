Angie Balbiani confirmó el affaire de Vicuña con Isabel Macedo

Angie Balbiani estuvo en "Los ángeles de la mañana", y dio mucho que hablar luego de confirmar que Benjamín Vicuña le fue infiel a Pampita con Isabel Macedo.

Se trata del rumor bomba que circula años atrás en donde además se dice que la top habría increpado a la actriz en una fiesta terminando en una pelea física por esta supuesta infidelidad de quien por entonces era su marido.



"Si yo soy amiga de Carolina siempre voy a estar del lado de Carolina", le explicó Balbiani a Yanina Latorre. y aseguró: "Con Isabel (Macedo) tenía la mejor. Se pelearon en Tequila", contó Angie, sobre aquel penoso momento ocurrido en Punta del Este.

"¿Había pasado algo o era un fantasma que tenía Pampita?", le consultó Ángel de Brito. "No, fantasmas no había", confirmó Balbiani dando a entender que no fue algo de la imaginación de la modelo sino que algo real.



En tanto, sobre La China Suárez, actual pareja de Vicuña, comentó: “Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina”, cerró.

Angie Balbiani habló de los rumores que la vincularon con Jorge Rial: "Afectó mi honra"

La actriz y ex panelista de Intrusos habló por primera vez del supuesto romance con Jorge Rial que, según las versiones, fue lo que la obligó a dar un paso al costado del programa en 2019.

"Se dijeron muchas cosas. A mi no me echaron, sino que se me venció el contrato y no me lo renovaron. Fue prolijo el tema pero versiones hubieron muchas", aseguró.

Las versiones hablaban de celos por parte de Romina Pereiro que eran señalados como la excusa de Rial para sacar del panel a Angie Balbiani. "Un montón de veces pensé en llamarla y aclararle personalmente las cosas pero sinceramente, yo la pasé mal porque tocó mucho mi honra", dijo y desmintió así las versiones.