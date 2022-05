Isabel Macedo habló sobre su regreso a la actuación en “Franklin, historia de un billete”.

Isabel Macedo habló sobre su participación como “Inés” en la película “Franklin, historia de un billete”, dirigida por Lucas Vivo García y que se estrenará el próximo 19 de mayo en los cines. Este personaje marca el regreso a la actuación de la actriz, quien había decidido dedicarse a su familia en Salta.

La actriz habló este sábado con la periodista experta en espectáculos, Catalina Dugli, en su programa Agarrate Catalina por La Once Diez . Macedo comentó de manera breve sobre su participación en este film, junto a Sofía Gala, Luis Brandoni, Joaquín Ferreira, Daniel Araoz y Germán Palacios, entre otros excelentes actores.

“Mi personaje (Inés) es súper rico, es bastante coral. Todos los personajes que aparecen tienen su motivo de estar ahí y cuentan el cuento, así que es bastante redonda. No quiero adelantar nada, pero estamos todos muy contentos”, comentó la actriz.

“Estoy muy agradecida de que pensaran en mí”, expresó Isabel, con relación a la oportunidad que le dio el director y guionista Lucas Vivo García, para que pudiera hacer parte del elenco de esa producción que en breve se estrena.

“Franklin, historia de un billete” es una película policíaca, llena de mucha acción e historias de personas que se ven involucradas en mafias del narcotráfico, las cuales se encuentran en una constante lucha por sobrevivir y conseguir el dinero con el que esperan que sus vidas les cambien para siempre.

“El año pasado me llama Pablo Ini, el director de casting, para ver si yo había leído el guión y le dije que sí, ¡yo me lo formé! le dije que me había encantado y al día siguiente tuvimos la reunión con el director, por zoom”, comentó Isabel Macedo, muy emocionada de haber participado de esta película.

“El elenco es impresionante. En las reuniones terminaba diciendo, ¿quién hará cada personaje?”. Isabel catalogó la película como una “Opera Prima”.

Isabel Macedo contó que ya le quedan tres o cuatro semanas para dar a luz.

Isabel no para, la actriz y empresaria le contó a Catalina Dugli, que solo le restan entre tres y cuatro semanas como mucho, pero aun así, el reposo no está entre su vocabulario. “El tema del reposo me cuesta mucho, siempre encuentro algo para hacer, ahora estoy tomando clases. A mi hija la quiero llevar yo al colegio”.

Isabel Macedo reconoció que es una mujer muy emocional cuando de su familia se trata, para ella es gratificante y le genera mucho amor, ver a su familia crecer:

“Me parece una lección de vida, un trabajo cotidiano y sobre todo una lección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida, para que prevalezca el amor, el respeto, la unión. Todo eso me parece que es un trabajo diario en el que uno tiene que estar comprometido para que funcione”, dijo la Macedo.

A solo una semana de que su hija Isabel Urtubey haya cumplido 4 años, Isabel Macedo se prepara para la llegada de la nueva integrante a la familia que construyó con el político salteño, Juan Manuel Urtubey y de paso, vivir su regreso a la actuación.